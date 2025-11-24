Графіки відключень світла на 25 листопада: які будуть обмеження по регіонах

В Україні на вівторок, 25 листопада, заплановані відключення світла за графіками. Вони діятимуть як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Більш детально про те, які графіки будуть діяти 25 листопада - в матеріалі РБК-Україна .

За даними "Укренерго", у більшості регіонів України 25 листопада діятимуть графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 2,5 черги.

Київ

У Києві на 25 листопада заплановані такі обмеження:

Київська область

У Київській області заплановано такі відключення світла:

Одеська область

В Одеській області 25 листопада світло відключатимуть у такий спосіб:

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області 25 листопада діятимуть такі обмеження:

Чернігівська область

У "Чернігівобленерго" попередили споживачів про такі обмеження:

Сумська область

У Сумській області згідно з командою НЕК "Укренерго" будуть такі обмеження:

00:00 до 06:00 - без світла 1 черга;

06:00 до 15:00 - без світла 2 черги;

15:00 до 18:00 - без світла 2,5 черги;

18:00 до 20:00 - без світла 2 черги;

20:00 до 24:00 - без світла 1,5 черги.

Волинська область

У Волинській області діятимуть такі графіки:

черга 2.1 - 09:00-12:30;

черга 2.2. - 09:00-12:30 и 23:00-24:00;

черга 3.1. - 12:30-16:00;

черга 3.2. - 12:30-16:00;

черга 4.1. - 15:00-18:00;

черга 4.2. - 16:00-19:30;

черга 5.1. - 16:00-20:00;

черга 5.2. - 19:30-23:00;

черга 6.1. - 08:00-09:00;

черга 6.2. - 08:00-09:00.

Житомирська область

У "Житомиробленерго" повідомили про такі графіки на 25 листопада:

з 00.00 до 06.00 - без світла 1,0 черга;

з 06.00 до 15.00 - без світла 2,0 черги;

з 15:00 до 18:00 - без світла 2,5 черги;

з 18.00 до 20.00 - без світла 2,0 черги;

з 20.00 до 24.00 - без світла 1,5 черги.

Запорізька область

У Запорізькій області плануються такі обмеження:

черга 1.1 - 18:00 - 23:00;

черга 1.2 - 18:00 - 23:00;

черга 2.1 - 05:30 - 09:30, 14:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

черга 2.2 - 05:30 - 09:30, 22:30 - 24:00;

черга 3.1 - 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00;

черга 3.2 - 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00;

черга 4.1 - 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;

черга 4.2 - 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;

черга 5.1 - 09:00 - 14:00, 18:00 - 20:30;

черга 5.2 - 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

черга 6.1 - 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

черга 6.2 - 13:30 - 18:30.

Львівська область

У Львівській області на 25 листопада заплановані такі обмеження:

Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині на 25 листопада діятимуть такі графіки:

Миколаївська область

У Миколаївській області відключати світло побутовим споживачам будуть так:

черга 1.1 - 00:00 - 02:30; 14:30 - 18:30;

черга 1.2 - 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00;

черга 2.1 - 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;

черга 2.2 - 09:30 - 13:00; 16:30 - 20:00;

черга 3.1 - 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;

черга 3.2 - 00:00 - 00:30; 06:00 - 09:30; 16:30 - 20:00;

черга 4.1 - 02:30 - 06:00; 16:30 - 20:00;

черга 4.2 - 06:00 - 09:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;

черга 5.1 - 00:00 - 00:30; 09:30 - 13:00; 20:00 - 23:30;

черга 5.2 - 02:30 - 06:00; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;

черга 6.1 - 06:00 - 09:30; 13:00 - 16:30; 23:30 - 00:00;

черга 6.2 - 00:00 - 02:30; 13:00 - 16:30.

Харківська область

У Харківській області заплановані такі графіки відключень світла:

черга 1.1 - 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 19:00-22:30;

черга 1.2 - 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30;

черга 2.1 - 08:30-12:00; 19:00-22:30;

черга 2.2 - 08:30-12:00; 19:00-20:00;

черга 3.1 - 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00;

черга 3.2 - 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00;

черга 4.1 - 12:00-15:30; 22:30-24:00;

черга 4.2 - 12:00-15:30;

черга 5.1 - 05:00-08:30; 15:00-19:00;

черга 5.2 - 05:00-08:30; 15:00-19:00;

черга 6.1 - 06:00-08:30; 15:00-19:00;

черга 6.2 - 06:00-08:30; 15:00-19:00.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" попереджають, що 25 листопада діятимуть такі відключення: