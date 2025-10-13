UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": да загроза ударів

Фото: росіяни запустили нові групи дронів у напрямку України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, лунають вибухи, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карта повітряних тривог.

Станом на 00:07 ворожі дрони рухалися:

  • на півночі  Харківщини у південно-західному напрямку;
  • група на Донеччині в західному напрямку;
  • група на півдні Миколаївщини на північно-західний напрямок;
  • курсом на Харків з півночі.

Станом на 00:18 російські "Шахеди" рухалися:

  • на сході Запоріжжя на південно-східний напрямок;
  • на півдні Дніпропетровщини курсом на захід;
  • курсом на Харків з півночі.

Станом на 00:41 карта повітряних тривог України виглядала так:

Обстріли Росії

Ввечері неділі, 12 жовтня, армія РФ вдарила дронами по Сумах. Внаслідок атаки у кількох будинках вибило вікна, постраждала жінка.

Також ввечері неділі російські військові атакували ударними дронами Харків. У місті прогриміла серія вибухів.

Крім того, агресор вдарив по Харкову керованими авіабомбами, є поранений.

В ніч на 12 жовтня російські безпілотники вдарили по Чугуєву в Харківській області.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено навчальний заклад, авто і багатоквартирні будинки, постраждали п’ятеро людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрониАтака дронів