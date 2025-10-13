Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": да загроза ударів

Обстріли Росії

Ввечері неділі, 12 жовтня, армія РФ вдарила дронами по Сумах. Внаслідок атаки у кількох будинках вибило вікна, постраждала жінка.

Також ввечері неділі російські військові атакували ударними дронами Харків. У місті прогриміла серія вибухів.

Крім того, агресор вдарив по Харкову керованими авіабомбами, є поранений.

В ніч на 12 жовтня російські безпілотники вдарили по Чугуєву в Харківській області.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено навчальний заклад, авто і багатоквартирні будинки, постраждали п’ятеро людей.