РФ атакувала Харків дронами: у місті пролунала серія вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram та міського голови Ігоря Терехова у Telegram .

За його словами, попередньо під ворожою атакою опинився Шевченківській район. Він також зауважив, що зберігається загроза повторних ударів.

Синєгубов також повідомив, що наразі інформація про постраждалих внаслідок атаки не надходила.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів по Шевченківському районі міста зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, а також у низці приватних будівель.