РФ атакувала Харків дронами: у місті пролунала серія вибухів
Російські окупанти атакували Харків безпілотниками, у місті пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram та міського голови Ігоря Терехова у Telegram.
За його словами, попередньо під ворожою атакою опинився Шевченківській район. Він також зауважив, що зберігається загроза повторних ударів.
Синєгубов також повідомив, що наразі інформація про постраждалих внаслідок атаки не надходила.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ударів по Шевченківському районі міста зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, а також у низці приватних будівель.
Удари по Харкову 12 жовтня
Нагадаємо, країна-агресорка ввечері 12 жовтня атакувала керованими авіабомбами два райони Харкова.
Зокрема, окупанти обстріляли КАБами Немишлянський та Слобідський райони міста. Одна людина постраждала внаслідок падіння авіабомби в Слобідському районі - поранено 42-річного чоловіка, його ушпиталили.
Зазначимо, в ніч на 12 жовтня російські безпілотники атакували місто Чугуїв. Окупанти пошкодили дронами навчальний заклад, авто та багатоквартирні будинки. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, серед них 12-річна дівчинка.
Останнім часом РФ завдає масштабних ударів по Харкову та критичній інфраструктурі міста. В результаті багато харків'ян залишилося без води, тепла та світла. Терор окупантів проти нескореного міста триває з моменту початку повномасштабного вторгнення.
Детальніше про те, як Харків тримається під посиленими обстрілами росіян та чи можливо покращити ППО у місті, можна дізнатись в інтерв’ю РБК-Україна з мером Харкова Ігорем Тереховим.