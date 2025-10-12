Росіяни атакували Чугуїв: серед постраждалих дитина (фото)

В ніч на 12 жовтня російські безпілотники атакували місто Чугуїв, пошкодивши навчальний заклад, авто та багатоквартирні будинки. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, серед них 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, учинених російськими військовими.

За даними слідства, сьогодні, 12 жовтня, близько 1:00 збройні сили РФ атакували Чугуїв, застосувавши чотири ударні безпілотники, попередньо - типу "Герань-2". Пошкоджено:

Атака на Україну 12 жовтня

Зауважимо, що у ніч на неділю, 12 жовтня, російська армія запустила по території України понад 100 ударних дронів та одну ракету Х-31.

РБК-Україна писало, як ППО відпрацювала по ворожих цілях.

Варто зазначити, що внаслідок російських обстрілів Донеччина повністю залишилася без електроенергії, адже ворог прицільно бив по об’єктах енергетичної інфраструктури області.

Тим часом у Білгороді-Дністровському тривають відновлювальні роботи після нічної атаки дронів РФ, під час якої було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.