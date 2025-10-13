RU

Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": да угроза ударов

Фото: россияне запустили новые группы дронов в направлении Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы, работает ПВО.

По состоянию на 00:07 вражеские дроны двигались:

  • на севере Харьковщины в юго-западном направлении;
  • группа в Донецкой области в западном направлении;
  • группа на юге Николаевщины в северо-западном направлении;
  • курсом на Харьков с севера.

По состоянию на 00:18 российские "Шахеды" двигались:

  • на востоке Запорожья в юго-восточном направлении;
  • на юге Днепропетровской области курсом на запад;
  • курсом на Харьков с севера.

По состоянию на 01:01 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обстрелы России

Вечером воскресенья, 12 октября, армия РФ ударила дронами по Сумах. В результате атаки в нескольких домах выбило окна, пострадала женщина.

Также вечером воскресенья российские военные атаковали ударными дронами Харьков. В городе прогремела серия взрывов.

Кроме того, агрессор ударил по Харькову управляемыми авиабомбами, есть раненый.

В ночь на 12 октября российские беспилотники ударили по Чугуеву в Харьковской области.

В результате атаки в городе повреждено учебное заведение, авто и многоквартирные дома, пострадали пять человек.

