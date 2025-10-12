РФ атакувала дроном Суми: у будинках вибиті вікна, у жінки гостра реакція на стрес

Росіяни пізно ввечері, 12 жовтня, завдали удар дроном по місту Суми. Внаслідок обстрілу у кількох будинках пошкоджено вибиті вікна, одна жінка звернулася за медичною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

Водночас Григоров додав, що за медичною допомогою звернулася жінка. У неї була гостра реакція на стрес, тож лікарі надали їй необхідну допомогу.

"Від влучання ударного БпЛА у кількох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджена нежитлова будівля. Попередньо, жертв і поранених немає", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Суми та область, використовуючи для ударів дрони, ракети та авіабомби.

Зокрема, 8 жовтня ворог застосував для атаки безпілотники. Того дня один із дронів завдав удару по житловому багатоповерховому будинку. В результаті обстрілу було пошкоджено дах і кілька вікон.

Також в ніч на 26 вересня росіяни завдали удару КАБом по житловому сектору в Стецківському старостинському окрузі, через що було пошкоджено житлові будинки.