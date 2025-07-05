Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Російські загарбники продовжують атакувати з повітря тилові населені пункти, а також інфраструктурні та військові об'єкти України.

Вдень 5 липня агресор запустив аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром.

У Хмельницькій ОДА зазначили, що внаслідок удару постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Ввечері по всій Україні знову оголошували тривогу через зліт винищувача "МіГ-31. Згодом військові повідомили, що пуски "Кинджалів" були імітацією.

В ніч на 5 липня ворог запустив у напрямку України понад 300 дронів. Головною ціллю було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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