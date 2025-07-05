Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
За даними моніторингових каналів, вечірні пуски були зафіксовані одночасно з чотирьох напрямків.
Перші безпілотники почали фіксуватися над країною близько 20:30 і рухалися над Сумською та Донецької областями. Згодом дронів значно побільшало, оскільки зайшли нові групи.
Станом на 23:25 російські "Шахеди" рухалися:
Станом на 00:04 ворожі дрони рухалися:
О 00:32 військові повідомляють про рух групи ударних дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської/Одеської областей.
Станом на 23:59 карта повітряних тривог України виглядала так:
Російські загарбники продовжують атакувати з повітря тилові населені пункти, а також інфраструктурні та військові об'єкти України.
Вдень 5 липня агресор запустив аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром.
У Хмельницькій ОДА зазначили, що внаслідок удару постраждалих і руйнувань не зафіксовано.
Ввечері по всій Україні знову оголошували тривогу через зліт винищувача "МіГ-31. Згодом військові повідомили, що пуски "Кинджалів" були імітацією.
В ніч на 5 липня ворог запустив у напрямку України понад 300 дронів. Головною ціллю було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.
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