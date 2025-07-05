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Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: російські загарбники знову атакують України дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

За даними моніторингових каналів, вечірні пуски були зафіксовані одночасно з чотирьох напрямків.

Перші безпілотники почали фіксуватися над країною близько 20:30 і рухалися над Сумською та Донецької областями. Згодом дронів значно побільшало, оскільки зайшли нові групи.

Станом на 23:25 російські "Шахеди" рухалися:

  • на Сумщині у західному напрямку;
  • на Харківщині курсом на схід;
  • на заході Полтавщини курсом на Черкащину;
  • на півночі Полтавщини курсом на Сумщину;
  • на півдні Полтавщини курсом на Дніпропетровщину;
  • на сході Полтавщини курсом на Харківщину.

Станом на 00:04 ворожі дрони рухалися:

  • у Сумській області в напрямку Полтавської та Чернігівської областей;
  • у Харківській області курсом на схід;
  • у Черкаській області курсом на Київську область;
  • у Запорізькій області, курсом на Дніпропетровську область;
  • на півночі Донецької області, курсом на південь.

О 00:32 військові повідомляють про рух групи ударних дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської/Одеської областей.

Станом на 23:59 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки Росії

Російські загарбники продовжують атакувати з повітря тилові населені пункти, а також інфраструктурні та військові об'єкти України.

Вдень 5 липня агресор запустив аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром.

У Хмельницькій ОДА зазначили, що внаслідок удару постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Ввечері по всій Україні знову оголошували тривогу через зліт винищувача "МіГ-31. Згодом військові повідомили, що пуски "Кинджалів" були імітацією.

В ніч на 5 липня ворог запустив у напрямку України понад 300 дронів. Головною ціллю було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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Атака дронів