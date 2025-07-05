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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Фото: российские захватчики снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

По данным мониторинговых каналов, вечерние пуски были зафиксированы одновременно с четырех направлений.

Первые беспилотники начали фиксироваться над страной около 20:30 и двигались над Сумской и Донецкой областями. Впоследствии дронов значительно увеличилось, поскольку зашли новые группы.

По состоянию на 23:25 российские "Шахеды" двигались:

  • в Сумской области в западном направлении;
  • в Харьковской области курсом на восток;
  • на западе Полтавской области курсом на Черкасскую область;
  • на севере Полтавской области курсом на Сумскую область;
  • на юге Полтавской области курсом на Днепропетровскую область;
  • на востоке Полтавской области курсом на Харьковскую область.

По состоянию на 23:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки России

Российские захватчики продолжают атаковать с воздуха тыловые населенные пункты, а также инфраструктурные и военные объекты Украины.

Днем 5 июля агрессор запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал" в направлении города Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

В Хмельницкой ОГА отметили, что в результате удара пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Вечером по всей Украине снова объявляли тревогу из-за взлета истребителя "МиГ-31. Позже военные сообщили, что пуски "Кинжалов" были имитацией.

В ночь на 5 июля враг запустил в направлении Украины более 300 дронов. Главной целью был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

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Атака дронов