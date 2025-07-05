Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Воздушные атаки России

Российские захватчики продолжают атаковать с воздуха тыловые населенные пункты, а также инфраструктурные и военные объекты Украины.

Днем 5 июля агрессор запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал" в направлении города Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

В Хмельницкой ОГА отметили, что в результате удара пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Вечером по всей Украине снова объявляли тревогу из-за взлета истребителя "МиГ-31. Позже военные сообщили, что пуски "Кинжалов" были имитацией.

В ночь на 5 июля враг запустил в направлении Украины более 300 дронов. Главной целью был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.