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В Україні вдруге за день масштабна тривога: РФ підняла носій "Кинджала"

Субота 05 липня 2025 21:53
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В Україні вдруге за день масштабна тривога: РФ підняла носій "Кинджала" Фото: через зліт МіГ-31К по всій країні ракетна небезпека (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 5 липня, по всій території України знову оголосили тривогу. Росіяни вдруге за день підняли в небо МіГ-31К, у зв'язку з чим ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА о 21:47.

Водночас військові підтвердили, що по всій Україні ракетна небезпека через зліт МіГ-31К.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:53 сигнал повітряної тривоги досі по всій Україні.

В Україні вдруге за день масштабна тривога: РФ підняла носій &quot;Кинджала&quot;

Зліт носія "Кинджала"

Нагадаємо, що сьогодні в Україні вже оголошували тривогу і вона теж була пов'язана зі зльотом МіГ-31К. Невдовзі військові двічі фіксували пуск ракет у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Увечері голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив атаку, але зазначив, що постраждалих і руйнувань немає.

Детальніше про те, коли з'явилися ракети "Кинджал", які її характеристики і що про неї відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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