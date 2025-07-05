ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака "Кинджалів" на Старокостянтинів: у Хмельницкій ОДА розповіли подробиці

Україна, Субота 05 липня 2025 21:50
UA EN RU
Атака "Кинджалів" на Старокостянтинів: у Хмельницкій ОДА розповіли подробиці Фото: винищувач МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (росЗМІ)
Автор: Антон Корж

Росіяни ввечері 5 липня атакували Старокостянтинів у Хмельницькій області двома ракетами Х-47М2 "Кинджал". На щастя, минулося без наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Тюріна.

"Сьогодні під час сигналу «Повітряна тривога» з 17:35 по 18:14 відбулась російська атака. На щастя, без наслідків — постраждалих і руйнувань немає", - повідомив Тюрін.

Нагадаємо, що 5 липня російські військові випустили по Україні дві ракети типу "Кинджал". Обидві цілі були направлені по Старокостянтинову Хмельницької області.

Росіяни дуже часто намагаються бити по цьому місту, оскільки там розташована найкраща українська авіабаза. Вночі вони атакують Старокостянтинів безпілотниками, іноді запускають по ньому ракети - як "Кинджали", так і крилаті, або балістичні. Проте усі російські потуги ні до чого не призвели.

Детальніше про те, що таке російська ракета Х-47М2, чим вона небезпечна та які комплекси ППО можуть її збити - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Старокостянтинів
Новини
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників