Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 23:59 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 00:32 військові повідомляють про рух групи ударних дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської/Одеської областей.

Перші безпілотники почали фіксуватися над країною близько 20:30 і рухалися над Сумською та Донецької областями. Згодом дронів значно побільшало, оскільки зайшли нові групи.

За даними моніторингових каналів, вечірні пуски були зафіксовані одночасно з чотирьох напрямків.

Повітряні атаки Росії

Російські загарбники продовжують атакувати з повітря тилові населені пункти, а також інфраструктурні та військові об'єкти України.

Вдень 5 липня агресор запустив аеробалістичні ракети "Кинджал" у напрямку міста Старокостянтинів, де розташований військовий аеродром.

У Хмельницькій ОДА зазначили, що внаслідок удару постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Ввечері по всій Україні знову оголошували тривогу через зліт винищувача "МіГ-31. Згодом військові повідомили, що пуски "Кинджалів" були імітацією.

В ніч на 5 липня ворог запустив у напрямку України понад 300 дронів. Головною ціллю було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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