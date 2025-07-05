ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

Суббота 05 июля 2025 23:44
UA EN RU
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов Фото: российские захватчики снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

По данным мониторинговых каналов, вечерние пуски были зафиксированы одновременно с четырех направлений.

Первые беспилотники начали фиксироваться над страной около 20:30 и двигались над Сумской и Донецкой областями. Впоследствии дронов значительно увеличилось, поскольку зашли новые группы.

По состоянию на 23:25 российские "Шахеды" двигались:

  • в Сумской области в западном направлении;
  • в Харьковской области курсом на восток;
  • на западе Полтавской области курсом на Черкасскую область;
  • на севере Полтавской области курсом на Сумскую область;
  • на юге Полтавской области курсом на Днепропетровскую область;
  • на востоке Полтавской области курсом на Харьковскую область.

По состоянию на 23:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне снова атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где риск ударов

Воздушные атаки России

Российские захватчики продолжают атаковать с воздуха тыловые населенные пункты, а также инфраструктурные и военные объекты Украины.

Днем 5 июля агрессор запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал" в направлении города Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

В Хмельницкой ОГА отметили, что в результате удара пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Вечером по всей Украине снова объявляли тревогу из-за взлета истребителя "МиГ-31. Позже военные сообщили, что пуски "Кинжалов" были имитацией.

В ночь на 5 июля враг запустил в направлении Украины более 300 дронов. Главной целью был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
Новости
Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО
Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников