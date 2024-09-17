Росіяни знову атакували ракетами Суми, б'ють по енергетичній інфраструктурі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За словами Артюха, наразі відомо про чотири ракетні удари. Наслідки вже з'ясовуються, після чого їх почнуть ліквідовувати.

Водночас через обстріл енергетичної інфраструктури, ситуація зі світлом може змінитись. Через це у місті були розгорнуті пункти незламності.

Нічний обстріл Сумської області

Як розповів голова ОВА, вночі Сумську область атакували десятки ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Дрони були запущені в напрямку Конотопського та Сумського районів, втім, ворогу не вдалось досягти своєї мети щодо знищення енергетичної системи регіону.

"Але ми зараз відчуваємо, що він продовжує ці наміри знищити, бо б'є вже ракетами, не "Шахедами". Енергетики наші працювали всю ніч і практично відновили на 100% міста Конотоп, у якому були виведені з ладу енергетичні об'єкти, їх відновили", - заявив він та додав, що енергетичні об'єкти Сум та Сумського району відновлені на 85%.

Забруднення Сейму

Зокрема Артюх розповів, що Сумська область продовжує потерпати через вплив ворога на екологію. У річку Сейм вже вдруге за місяць потрапляють скиди з боку Росії.

Багато роботи з відновлення

Як розповів голова Сумської міської військової адміністрації (МВА) Олексій Дрозденко, після нових "прильотів" у місті багато роботи з відновлення.

"У першу чергу забезпечуємо водопостачання та водовідведення. Енергетики також працюють. Усе під контролем, але роботи, дійсно, багато", - додав він.

Нічний обстріл України

У ніч на 17 вересня російські терористи вкотре атакували Україну "Шахедами". Загалом ворог запустив 51 БпЛА. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 34 дрони.