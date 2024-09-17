ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія завдала масованого удару дронами по Сумах

Вівторок 17 вересня 2024 01:01
UA EN RU
Росія завдала масованого удару дронами по Сумах Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Росія завдала масованого удару «Шахедами» по Сумах. Є наслідки, над їх ліквідацією вже працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над їх ліквідацією.

Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам, також повідомили в ОВА.

З вечора 16 вересня триває чергова масована російська атака території України за допомогою ударних дронів типу "Шахед". Зокрема удару зазнав Конотоп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією