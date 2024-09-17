Росія завдала масованого удару дронами по Сумах
Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Росія завдала масованого удару «Шахедами» по Сумах. Є наслідки, над їх ліквідацією вже працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над їх ліквідацією.
Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам, також повідомили в ОВА.
З вечора 16 вересня триває чергова масована російська атака території України за допомогою ударних дронів типу "Шахед". Зокрема удару зазнав Конотоп.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.