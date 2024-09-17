Росія завдала масованого удару дронами по Сумах

Росія завдала масованого удару «Шахедами» по Сумах. Є наслідки, над їх ліквідацією вже працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над їх ліквідацією. Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам, також повідомили в ОВА.