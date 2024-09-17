Россияне снова атаковали ракетами Сумы, бьют по энергетической инфраструктуре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха в эфире телемарафона.

По словам Артюха, сейчас известно о четырех ракетных ударах. Последствия уже выясняются, после чего их начнут ликвидировать.

В то же время из-за обстрела энергетической инфраструктуры, ситуация со светом может измениться. Поэтому в городе были развернуты пункты несокрушимости.

Ночной обстрел Сумской области

Как рассказал глава ОВА, ночью Сумскую область атаковали десятки ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. Дроны были запущены в направлении Конотопского и Сумского районов, впрочем, врагу не удалось достичь своей цели по уничтожению энергетической системы региона.

"Но мы сейчас чувствуем, что он продолжает эти намерения уничтожить, потому что бьет уже ракетами, не "Шахедами". Энергетики наши работали всю ночь и практически восстановили на 100% города Конотоп, в котором были выведены из строя энергетические объекты, их восстановили", - заявил он и добавил, что энергетические объекты Сум и Сумского района восстановлены на 85%.

Загрязнение Сейма

В частности Артюх рассказал, что Сумская область продолжает страдать из-за влияния врага на экологию. В реку Сейм уже второй раз за месяц попадают сбросы со стороны России.

Много работы по восстановлению

Как рассказал глава Сумской городской военной администрации (МВА) Алексей Дрозденко, после новых «прилетов» в городе много работы по восстановлению.

"В первую очередь обеспечиваем водоснабжение и водоотведение. Энергетики также работают. Все под контролем, но работы, действительно, много", - добавил он.

Ночной обстрел Украины

В ночь на 17 сентября российские террористы в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В общей сложности враг запустил 51 БпЛА. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 34 дрона.