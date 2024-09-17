Росія вночі запустила більше 50 дронів: скільки збила ППО
У ніч на 17 вересня Росія запустила проти України більше 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 34 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Загалом ворог запустив 51 безпілотник із напрямків:
- Курську;
- Приморсько-Ахтарську;
- мису Чауда.
До відбиття повітряної атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- мобільні вогневі групи;
- підрозділи радіоелектронної бороть Повітряних сил та Сил оборони.
Фото: інфографіка Повітряних сил (t.me/kpszsu)
Загалом вдалось знищити 34 дрони. Під час роботи РЕБ 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два - повернулись до Росії.
ППО працювала у:
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Харківській областях.
Нічні атаки на Україну
Чергова масована атака ворога розпочалась ще з вечора 16 вересня. Близько до опівночі повітряна тривога була оголошена у Києві та Київській області, а також у низці північних областей України. Під час атаки, що ворог вдарив по Конотопу й Сумах.
Також варто зауважити, що останнім часом росіяни посилили використання "Шахедів". У чому причина таких дій ворога - у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна пояснював експерт з авіації Костянтин Криволап.
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