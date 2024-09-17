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Росія вночі запустила більше 50 дронів: скільки збила ППО

Вівторок 17 вересня 2024 08:39
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Росія вночі запустила більше 50 дронів: скільки збила ППО Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 17 вересня Росія запустила проти України більше 50 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 34 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом ворог запустив 51 безпілотник із напрямків:

  • Курську;
  • Приморсько-Ахтарську;
  • мису Чауда.

До відбиття повітряної атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • мобільні вогневі групи;
  • підрозділи радіоелектронної бороть Повітряних сил та Сил оборони.

Росія вночі запустила більше 50 дронів: скільки збила ППО

Фото: інфографіка Повітряних сил (t.me/kpszsu)

Загалом вдалось знищити 34 дрони. Під час роботи РЕБ 12 БпЛА були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два - повернулись до Росії.

ППО працювала у:

  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Харківській областях.

Нічні атаки на Україну

Чергова масована атака ворога розпочалась ще з вечора 16 вересня. Близько до опівночі повітряна тривога була оголошена у Києві та Київській області, а також у низці північних областей України. Під час атаки, що ворог вдарив по Конотопу й Сумах.

Також варто зауважити, що останнім часом росіяни посилили використання "Шахедів". У чому причина таких дій ворога - у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна пояснював експерт з авіації Костянтин Криволап.

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