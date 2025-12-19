Росіяни атакували Миколаїв та область: міста поглинув блекаут

Росіяни атакували Миколаїв та область ввечері 19 грудня після попередження про наліт дронів РФ. Місто та населені пункти в регіоні частково знеструмлені внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сенкевича в Telegram.

Поки інформація про наслідки атаки ворога не надходила.

"Чутно вибух у Миколаєві", "Ще вибух", - написав чиновник в Telegram.

Після 22:00 міський голова Сенкевич почав повідомляти про вибухи.

Зазначимо, що звечора 19 грудня Повітряні сили України, мер Миколаєва Олександр Сенкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім писали про загрозу атаки російських безпілотників.

За його словами, всі потрібні служби працюють на містах обстрілу.

"Російські терористи атакували Миколаїв. Зафіксовано відключення електроенергії у Миколаєві. А також, за інформацією ОВА, у Миколаївському та Вознесенському районах", - написав мер.

Атаки на Миколаївщину

Нагадаємо, 13 грудня росіяни вдарили по Миколаєву. В результату атаки ворога постраждали п'ятеро осіб. В то й же день окупанти завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.

Повідомлялось, що в Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.

Детальніше про нічну атаку РФ на південь України читайте у матеріалі РБК-Україна.