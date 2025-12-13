У Миколаєві внаслідок атаки РФ постраждали п'ятеро людей
Внаслідок нічної атаки Росії по Миколаєву 13 грудня постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Станом на зараз внаслідок масованої атаки на область відомо про пʼять постраждалих в Миколаєві", - повідомив Кім.
За його словами, госпіталізовано троє людей - 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно.
Атака на Миколаїв 13 грудня
Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України.
Зокрема, росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.
Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За словами міського голови Олександра Сенкевича, тривають відновлювальні роботи.
У Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.
