У Миколаєві внаслідок атаки РФ постраждали п'ятеро людей

Внаслідок нічної атаки Росії по Миколаєву 13 грудня постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Станом на зараз внаслідок масованої атаки на область відомо про пʼять постраждалих в Миколаєві", - повідомив Кім. За його словами, госпіталізовано троє людей - 43-річний чоловік, 48-річна жінка та 16-річна дівчина. У всіх стан середньої тяжкості. Двом людям медична допомога надана амбулаторно.