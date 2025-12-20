ua en ru
Сб, 20 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне снова атаковали Николаев и область: без света три района

Николаевская область, Суббота 20 декабря 2025 09:00
UA EN RU
Россияне снова атаковали Николаев и область: без света три района Иллюстративное фото: россияне атаковали Николаев и область (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 20 декабря снова атаковали дронами критическую инфраструктуру в Николаевской области. Без света остались три района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Ночью враг совершил массированную атаку дронами типа Shahed-131/136 на критическую инфраструктуру области", - сообщил Ким.

По его словам, в результате российской атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов. Энергетики постепенно запитывают потребителей.

С ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания. Обеспечивается работа отопления, водоснабжения и водоотведения.

Также проводятся мероприятия по устойчивости мобильной связи.

По словам мэра Николаева, в связи с отключениями электроэнергии сегодня на маршрутах города будут курсировать 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км.

Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено.

Пассажиров просят внимательно следить за маршрутом движения: водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку.

Обстрелы Николаева и области

Напомним, вечером 19 декабря россияне атаковали Николаев и область после предупреждения о налете дронов. Город и населенные пункты в регионе частично обесточены в результате обстрела.

Также 13 декабря россияне ударили по Николаеву. В результате атаки врага пострадали пять человек.

В тот же день оккупанты нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.

Тогда сообщалось, что в Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Николаевская область Война в Украине Атака дронов Отключения света
Новости
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
В Киеве возле приемной Коордштаба обнаружили предмет, похожий на радиомаячок
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ