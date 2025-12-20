Россияне снова атаковали Николаев и область: без света три района
Российские войска в ночь на 20 декабря снова атаковали дронами критическую инфраструктуру в Николаевской области. Без света остались три района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича.
"Ночью враг совершил массированную атаку дронами типа Shahed-131/136 на критическую инфраструктуру области", - сообщил Ким.
По его словам, в результате российской атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского, Николаевского и частично Вознесенского районов. Энергетики постепенно запитывают потребителей.
С ночи все объекты критической и социальной инфраструктуры работают на генераторах и альтернативных источниках питания. Обеспечивается работа отопления, водоснабжения и водоотведения.
Также проводятся мероприятия по устойчивости мобильной связи.
По словам мэра Николаева, в связи с отключениями электроэнергии сегодня на маршрутах города будут курсировать 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км.
Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено.
Пассажиров просят внимательно следить за маршрутом движения: водители во время поездки дополнительно будут объявлять направление движения и конечную остановку.
Обстрелы Николаева и области
Напомним, вечером 19 декабря россияне атаковали Николаев и область после предупреждения о налете дронов. Город и населенные пункты в регионе частично обесточены в результате обстрела.
Также 13 декабря россияне ударили по Николаеву. В результате атаки врага пострадали пять человек.
В тот же день оккупанты нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.
Тогда сообщалось, что в Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.