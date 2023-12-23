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Росіяни знову атакували Херсон, постраждали семеро людей

Субота 23 грудня 2023 21:40
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Росіяни знову атакували Херсон, постраждали семеро людей Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники знову атакували Херсон. В результаті обстрілу постраждали семеро людей.

Про це заявив голова Херсонскої ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Російська армія вдарила по Херсону. Постраждали п’ятеро людей", - повідомив він.

Трьом херсонцям, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці.

При цьому двох чоловіків - 21 та 39 років - доставили до лікарні. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Доповнено.

За уточненою інформацією голови ОВА, в результаті атаки постраждали семеро осіб, серед них - 15-річна дитина.

Сьогоднішні обстріли України

Сьогодні після 10:20 у Кропивницькому пролунали вибухи. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область була під масованим ракетним ударом. За його словами, відпрацювали сили ППО, прямих влучань не було.

Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти намагалися атакувати Кропивницький балістикою з Криму.

Також сьогодні зранку вибухи пролунали у Кривому Розі. Місцева влада заявила, що у Криворізькому районі збили два безпілотники.

Крім того, росіяни атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого отримав поранення чоловік.

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