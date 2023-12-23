Россияне снова атаковали Херсон, пострадали семь человек

Российские захватчики снова атаковали Херсон. В результате обстрела пострадали семь человек.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Российская армия ударила по Херсону. Пострадали пять человек", - сообщил он.

Трем херсонцам, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте.

При этом двух мужчин - 21 и 39 лет - доставили в больницу. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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По уточненной информации главы ОВА, в результате атаки пострадали семь человек, среди них - 15-летний ребенок.

Сегодняшние обстрелы Украины

Сегодня после 10:20 в Кропивницком прогремели взрывы. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович заявил, что область была под массированным ракетным ударом. По его словам, отработали силы ПВО, прямых попаданий не было.

Обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует. Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты пытались атаковать кропивницкую баллистику из Крыма.

Также сегодня утром взрывы прогремели в Кривом Роге. Местные власти заявили, что в Криворожском районе сбили два беспилотника.

Кроме того, россияне атаковали Днепропетровскую область, в результате чего получил ранение мужчина.

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