Фото: В Кривому розі під час тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Кривому розі під час повітряної тривоги в регіоні пролунав вибух. Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання. Варто додати, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію. Що казали у Повітряних силах О 09:57 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Кіровоградську, Миколаївську й Херсонську області. Через пару хвилин повітряну тривогу також було оголошено у Дніпропетровській області. Фото: карта повітряних тривог станом на 10:10 (alerts.in.ua) "Все рівно" "Щодо вибухів, що чули. Все рівно", - написав голова військової адміністрації Кривого рогу Олександр Вілкул. Атака на Україні у ніч на 23 грудня З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року терористи атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Безпілотники ворог запустив із районів: Балаклава - Крим;

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