В Кривому розі під час тривоги пролунали вибухи
В Кривому розі під час повітряної тривоги в регіоні пролунав вибух. Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Кривому Розі чутно повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.
Варто додати, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію.
Що казали у Повітряних силах
О 09:57 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Кіровоградську, Миколаївську й Херсонську області. Через пару хвилин повітряну тривогу також було оголошено у Дніпропетровській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 10:10 (alerts.in.ua)
"Все рівно"
"Щодо вибухів, що чули. Все рівно", - написав голова військової адміністрації Кривого рогу Олександр Вілкул.
Атака на Україні у ніч на 23 грудня
З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року терористи атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Безпілотники ворог запустив із районів:
- Балаклава - Крим;
- Приморсько-Ахтарськ - Росія.
"Усі дев’ять "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей", - повідомили Повітряні сили.
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