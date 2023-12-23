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В Кривому розі під час тривоги пролунали вибухи

Субота 23 грудня 2023 10:14
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В Кривому розі під час тривоги пролунали вибухи Фото: В Кривому розі під час тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Кривому розі під час повітряної тривоги в регіоні пролунав вибух. Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Кривому Розі чутно повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Варто додати, що військове командування або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію.

Що казали у Повітряних силах

О 09:57 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку Кіровоградську, Миколаївську й Херсонську області. Через пару хвилин повітряну тривогу також було оголошено у Дніпропетровській області.

В Кривому розі під час тривоги пролунали вибухи

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:10 (alerts.in.ua)

"Все рівно"

"Щодо вибухів, що чули. Все рівно", - написав голова військової адміністрації Кривого рогу Олександр Вілкул.

Атака на Україні у ніч на 23 грудня

З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року терористи атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed. Безпілотники ворог запустив із районів:

  • Балаклава - Крим;
  • Приморсько-Ахтарськ - Росія.

"Усі дев’ять "Шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей", - повідомили Повітряні сили.

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