Війська РФ атакували Дніпропетровську область, є поранений

Про це заявил голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"13 атак за день. Ворог знову тероризував Нікопольщину. Застосували 9 дронів-камікадзе та випустили близько півтора десятки артилерійських снарядів", - заявив він.

За його словами, оккупанти били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громаді. В результаті обстрілів в одному з сіл Марганецької громади поранення отримав 49-річний чоловік. Його доставили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Крім того, внаслідок російських атак по району було пошкоджено два підприємства, адмінбудівля, чотири вантажівки та легкове авто, багатоповерхівка, девʼять приватних будинків, господарські споруди, гаражі, лінії електропередачі, газогін, парник та паркани.

Фото: Війська РФ атакували Дніпропетровську область (t.me/mykola_lukashuk)

Сьогоднішні обстріли України

Сьогодні після 10:20 у Кропивницькому пролунали вибухи. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що область була під масованим ракетним ударом. За його словами, відпрацювали сили ППО, прямих влучань не було.

Уламками пошкодило дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що окупанти намагалися атакувати Кропивницький балістикою з Криму.

Також сьогодні зранку вибухи пролунали у Кривому Розі. Місцева влада заявила, що у Криворізькому районі збили два безпілотники.

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