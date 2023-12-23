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Кіровоградська область була під масованим ракетним ударом: які наслідки

Кропивницький, Субота 23 грудня 2023 12:18
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Кіровоградська область була під масованим ракетним ударом: які наслідки Фото: Кіровоградська область була під масованим ракетним ударом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти сьогодні, 23 грудня, атакували Кіровоградську область ракетами. Регіон був під масованим ударом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича у Telegram.

"Сьогодні Кіровоградщина - під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба", - написав він.

Ворожі цілі були знищені над Кропивницьким та Олександрійським районом.

У Кіровоградській області впали уламки збитих ракет. Пошкоджено дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Вибухи у Кропивницькому

Сьогодні після 10:20 у Кропивницькому пролунали вибухи. Там була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку та закликали жителів Кропивницького перебувати в укриття. Пізніше у Кропивницькому пролунали повторні вибухи.

Також нагадаємо, що перед Кропивницьким вибухи пролунали у Кривому Розі. Місцева влада зазначила, що у місті все спокійно.

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