ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кропивницькому чули вибухи

Кропивницький, Субота 23 грудня 2023 10:27
UA EN RU
У Кропивницькому чули вибухи Фото: вибухи у Кропивницькому пролунали 23 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Кропивницькому зранку 23 грудня. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про декілька вибухів.

"Дуже гучно", - пишуть місцеві Telegram-канали.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської т Одеської областей. Там оголошена повітряна тривога.

Крім того, Повітряні сили закликали жителів Кропивницького перебувати в укриття.

Карта повітряних тривог станом на 10:25

У Кропивницькому чули вибухи

Ранкові вибухи

Нагадаємо, перед Кропивницьким вибухи пролунали у Кривому Розі. Місцева влада поки не коментувала ситуацію у місті.

Також тривожно зранку було у Криму. Росіяни оголосили ракетну небезпеку на окупованому півострові та перекрили Кримський міст.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи у Джанкойському районі Криму. Ймовірно, це пуски ракет російської ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кропивницький вибухи Війна в Україні воздушная тревога
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ