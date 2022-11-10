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Росіяни знищують інфраструктуру зв'язку на окупованих територіях. Маляр назвала причини

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники знищують інфраструктуру зв'язку на тимчасово окупованих територіях, аби мешканці не мали доступу до правдивої інформації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганни Маляр на брифінгу.

"Для унеможливлення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв'язку. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях вони демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери, завдяки яким місцеві мешканці мали доступ до альтернативних джерел інформації", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше росіяни відключили інтернет у Новій Каховці Херсонської області та змушували місцевих "евакуюватися" нібито через загрозу обстрілів. До цього у Херсоні тиждень не було інтернету.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти демонтують обладнання з херсонського телецентру, щоб відрізати українських військових від зв'язку з партизанами.

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