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У Новій Каховці росіяни відключили інтернет та залякують місцевих для "евакуації"

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Херсонська область, Неділя 30 жовтня 2022 18:35
У Новій Каховці росіяни відключили інтернет та залякують місцевих для "евакуації" Ілюстративне фото: у Новій Каховці росіяни відключили інтернет та залякують місцевих для "евакуації" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти відключили інтернет у Новій Каховці Херсонської області та змушують місцевих жителів "евакуюватися" нібито через загрозу обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що окупаційна "влада" зайнятої території Херсонської області намагається створити умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

"Так, в Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України", - зазначають у Генштабі.

Під першочергову "евакуації" підпадає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста.

Орім цього, окупаційна влада видала указ, який зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини та ринки з 1 листопада.

Нагадаємо, окупанти вже проводять евакуацію місцевих жителів з лівобережної частини Херсонської області. Так, примусові заходи вживають до мешканців Нової Каховки.

Тим часом росіяни зводять нові рубежі оборони на лівому березі Херсонської області.

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Херсонська область Новая Каховка Генштаб ВСУ
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