У Новій Каховці росіяни відключили інтернет та залякують місцевих для "евакуації"

Російські окупанти відключили інтернет у Новій Каховці Херсонської області та змушують місцевих жителів "евакуюватися" нібито через загрозу обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Повідомляється, що окупаційна "влада" зайнятої території Херсонської області намагається створити умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

"Так, в Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та, через гучномовці, поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України", - зазначають у Генштабі.

Під першочергову "евакуації" підпадає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста.

Орім цього, окупаційна влада видала указ, який зобов’язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини та ринки з 1 листопада.