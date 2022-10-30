ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсоні з'явився інтернет через тиждень відсутності

Новость на русском →
Херсон, Неділя 30 жовтня 2022 18:24
В Херсоні з'явився інтернет через тиждень відсутності Фото: в Херсоні з'явився інтернет через тиждень відсутності (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Херсоні почав з'являтися інтернет після його відключення 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертну групу Netblocks.

При цьому регіональний провайдер Skynet ("Херсонтелеком") залишається перенаправленим на Росію через російсько-кримського оператора Miranda Media.

В Херсоні з'явився інтернет через тиждень відсутності

Раніше Центр національного спротиву заявив, що росіяни демонтують обладнання з херсонського телецентру, щоб відрізати українських військових від зв'язку з партизанами.

Так, у Херсоні спостерігалися перебої з доступом до інтернету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Інтернет Війна Росії проти України
NEWS
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
Вихід суден з зерном з морських портів України призупинено, - Міноборони Туреччини
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік