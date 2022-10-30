В Херсоні з'явився інтернет через тиждень відсутності

В тимчасово окупованому Херсоні почав з'являтися інтернет після його відключення 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертну групу Netblocks .

При цьому регіональний провайдер Skynet ("Херсонтелеком") залишається перенаправленим на Росію через російсько-кримського оператора Miranda Media.

Раніше Центр національного спротиву заявив, що росіяни демонтують обладнання з херсонського телецентру, щоб відрізати українських військових від зв'язку з партизанами.

Так, у Херсоні спостерігалися перебої з доступом до інтернету.

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