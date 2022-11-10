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Россияне уничтожают инфраструктуру связи на оккупированных территориях. Маляр назвала причины

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики уничтожают инфраструктуру связи на временно оккупированных территориях, чтобы у жителей не было доступа к правдивой информации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анны Маляр на брифинге.

"Для недопущения доступа к достоверной информации оккупанты уничтожают инфраструктуру связи. В частности, на временно оккупированных территориях они демонтируют элементы системы мобильного оборудования и изымают Wi-Fi роутеры, благодаря которым местные жители имели доступ к альтернативным источникам информации", - сказала она.

Напомним, ранее россияне отключили интернет в Новой Каховке Херсонской области и заставляли местных "эвакуироваться" якобы из-за угрозы обстрелов. До этого в Херсоне неделю не было интернета.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что оккупанты демонтируют оборудование из херсонского телецентра, чтобы отрезать украинских военных от связи с партизанами.

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