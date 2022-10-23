Росіяни блокують зв'язок в Херсоні, аби "відрізати" ЗСУ від партизанів

Росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру в тимчасово окупованому Херсоні. Намагаються таким чином "відрізати" наших воїнів від партизанів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Зазначається, що таким чином окупанти намагаються ізолювати місто, аби партизани не могли передавати інформацію нашим воїнам під час контрнаступу.

"За даними херсонського підпілля, росіяни демонтують телекомунікаційне обладнання з телецентру. Зокрема російський інтернет-провайдер «Міранда» демонтував центральний вузол із телерадіо центру. Надалі росіяни планують залишити місто повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами керівниці пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Росія продовжує закріплювати свої позиції на лівому березі Дніпра в тимчасово окупованому Херсоні. Тим часом наші воїни й надалі просувають лінію фронту.

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