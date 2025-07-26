Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі (фото)

В ніч на 26 липня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпропетровській області.



Фото: росіяни вдарили по чайному підприємству в Дніпрі (x.com/EuromaidanPR)

Як виявилось, під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства TeaHouse у Дніпрі.

"Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші", - йдеться в офіційній заяві компанії.

Як повідомили в компанії, жоден зі співробітників не постраждав. Однак масштаби руйнувань значні через що підприємство призупинило роботу та почало оцінку збитків.