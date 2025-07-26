Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі (фото)

У ніч на 26 липня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру. Одним із об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TeaHouse.
В ніч на 26 липня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпропетровській області.
Фото: росіяни вдарили по чайному підприємству в Дніпрі (x.com/EuromaidanPR)
Як виявилось, під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства TeaHouse у Дніпрі.
"Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші", - йдеться в офіційній заяві компанії.
Нагадаємо, що російські окупанти цієї ночі здійснили масовані атаки на кілька ключових міст України.
Так, зокрема Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.
Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро. В Дніпрі, як відомо, за останніми даними, від ворожого обстрілу загинуло 3 людини.
Окрім того, у Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.
Зазначається, що Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.
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