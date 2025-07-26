RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне уничтожили производство известного бренда чая в Днепре (фото)

Фото: Россия атаковала предприятие по производству чая в Днепре (x.com/EuromaidanPR)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру. Одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TeaHouse.

В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области.


Фото: россияне ударили по чайному предприятию в Днепре (x.com/EuromaidanPR)

Как оказалось, во время ночной атаки вражеские воздушные цели попали в производственную и складскую части чайного предприятия TeaHouse в Днепре.

"Это испытание для TeaHouse, но мы твердо настроены двигаться дальше: оцениваем потери и ищем возможности для восстановления. Сейчас нам особенно важна поддержка сообщества, ведь вместе мы сильнее", - говорится в официальном заявлении компании.

Как сообщили в компании, ни один из сотрудников не пострадал. Однако масштабы разрушений значительны из-за чего предприятие приостановило работу и начало оценку ущерба.

Обстрел Украины 26 июля

Напомним, что российские оккупанты этой ночью осуществили массированные атаки на несколько ключевых городов Украины.

Так, в частности Харьков получил более 20 ударов в течение трех часов, в том числе по местам работы спасателей, которые получили ранения.

Также под огнем оказались Каменское и Днепр. В Днепре, как известно, по последним данным, от вражеского обстрела погибли 3 человека.

Кроме того, в Сумской области, в городе Шостка, три человека получили ранения в результате обстрелов.

Отмечается, что Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДнипроВойна России против Украины