Россияне уничтожили производство известного бренда чая в Днепре (фото)

В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области.



Фото: россияне ударили по чайному предприятию в Днепре (x.com/EuromaidanPR)

Как оказалось, во время ночной атаки вражеские воздушные цели попали в производственную и складскую части чайного предприятия TeaHouse в Днепре.

"Это испытание для TeaHouse, но мы твердо настроены двигаться дальше: оцениваем потери и ищем возможности для восстановления. Сейчас нам особенно важна поддержка сообщества, ведь вместе мы сильнее", - говорится в официальном заявлении компании.

Как сообщили в компании, ни один из сотрудников не пострадал. Однако масштабы разрушений значительны из-за чего предприятие приостановило работу и начало оценку ущерба.