Летіли дрони, КАБи і ракети. РФ вночі била по Шостці: пошкоджені багатоповерхівки, є поранені

Сьогодні вночі, 26 липня, російські війська атакували Шостку Сумської області ударними дронами, ракетами та КАБами. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

"Троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані", - зазначив Григоров. За його словами, з опівночі і до раннього ранку 27 липня росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами, а також завдали ракетного удару. "Унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури", - додав він. Григоров також підкреслив, що поблизу пошкоджених будинків розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки, постраждалим надається необхідна допомога.