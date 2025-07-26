Нічний обстріл Харкова: за три години понад 20 ударів, постраждали рятувальники

Російські окупанти в ніч на 20 липня здійснили комбіновану атаку на Харків. Ба більше, ворог цілеспрямовано вдарив по рятувальниках, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Цієї ночі Харків знову тримав удар. Понад 20 ворожих ударів за майже три нічних години - 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Терехов уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги та контактну мережу.

За його словами, станом на ранок триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі.

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Харкову (t.me/dsns_telegram)

Крім того, відомо, що через ворожу атаку постраждали 5 людей - серед них троє рятувальників. Як поінформував мер, вони постраждали під час повторного удару.

"Вони отримали поранення вже після першого прильоту - під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", - пише Терехов.

У ДСНС уточнили, що також пошкоджено три пожежно-рятувальні автомобілі. Загалом бійцям ДСНС вдалося врятувати шістьох людей, серед них двоє дітей.

Мер додав, що з перших хвилин на місцях ударів працюють комунальні служби міста. Зокрема, енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд і ліфтовики.