Комбінована атака на Дніпро й область: пошкоджені підприємства, є загиблі (фото)
Вночі російські терористи атакували дронами і ракетами Дніпро та Дніпропетровську область. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі серед цивільних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Він зазначив, що загалом в обласному центрі та області сили ППО збили 7 ракет і 26 безпілотників.
Однак сталися і влучання, внаслідок яких у Дніпрі загинув чоловік і постраждала жінка.
"Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці - зайнялися авто", - зазначив Лисак.
Наслідки ударів в області
Він також повідомив про кілька загорянь у Дніпровському районі Дніпропетровської області.
За словами Лисака, вогонь охопив торговельний центр.
"Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення", - додав він.
Крім того, агресор вдарив КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа.
"По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду", - додав Лисак.
Він також оприлюднив фото наслідків ударів.
Нічна комбінована атака РФ
В ніч на 26 липня російські загарбники атакували ударними дронами, ракетами і керованими авіабомбами Харків, Дніпро, Кам'янське і Павлоград.
Зокрема, у Дніпрі та Харкові вибухи майже одночасно пролунали о 01:30 ночі.
Пізніше виявилося, що у Дніпрі через обстріли загинув чоловік.
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