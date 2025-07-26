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Комбінована атака на Дніпро й область: пошкоджені підприємства, є загиблі (фото)

Дніпропетровська область, Субота 26 липня 2025 07:57
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Комбінована атака на Дніпро й область: пошкоджені підприємства, є загиблі (фото) Фото: російські військові обстріляли Дніпро та Дніпропетровськй область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські терористи атакували дронами і ракетами Дніпро та Дніпропетровську область. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі серед цивільних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що загалом в обласному центрі та області сили ППО збили 7 ракет і 26 безпілотників.

Однак сталися і влучання, внаслідок яких у Дніпрі загинув чоловік і постраждала жінка.

"Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці - зайнялися авто", - зазначив Лисак.

Наслідки ударів в області

Він також повідомив про кілька загорянь у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

За словами Лисака, вогонь охопив торговельний центр.

"Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо - отримали поранення", - додав він.

Крім того, агресор вдарив КАБами по Покровській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа.

"По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду", - додав Лисак.

Він також оприлюднив фото наслідків ударів.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (https://t.me/dnipropetrovskaODA/23155)

Нічна комбінована атака РФ

В ніч на 26 липня російські загарбники атакували ударними дронами, ракетами і керованими авіабомбами Харків, Дніпро, Кам'янське і Павлоград.

Зокрема, у Дніпрі та Харкові вибухи майже одночасно пролунали о 01:30 ночі.

Пізніше виявилося, що у Дніпрі через обстріли загинув чоловік.

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Дніпропетровська область Атака дронів Ракетна атака
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