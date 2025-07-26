Комбінована атака на Дніпро й область: пошкоджені підприємства, є загиблі (фото)

Вночі російські терористи атакували дронами і ракетами Дніпро та Дніпропетровську область. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, є загиблі та постраждалі серед цивільних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.