Нічний обстріл Дніпра: кількість жертв зросла до 3
Російські війська сьогодні вночі, 26 липня, нанесли масований удар по Дніпру та області. У обласному центрі від ворожого обстрілу загинуло 3 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. Співчуття рідним", - зазначив Лисак.
За його словами, за уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходяться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.
"Також є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації", - додав глава Дніпропетровської ОВА.
Обстріл України 26 липня
Російські окупанти цієї ночі здійснили масовані атаки на кілька ключових міст України. Так, Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.
Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро. Окрім того, у Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.
Зазначається, що Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.
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