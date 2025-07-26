ua en ru
Сб, 26 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нічний обстріл Дніпра: кількість жертв зросла до 3

Субота 26 липня 2025 11:00
UA EN RU
Нічний обстріл Дніпра: кількість жертв зросла до 3 Фото: зросла кількість жертв обстріла Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 26 липня, нанесли масований удар по Дніпру та області. У обласному центрі від ворожого обстрілу загинуло 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку. Співчуття рідним", - зазначив Лисак.

За його словами, за уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні знаходяться чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.

"Також є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації", - додав глава Дніпропетровської ОВА.

Обстріл України 26 липня

Російські окупанти цієї ночі здійснили масовані атаки на кілька ключових міст України. Так, Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.

Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро. Окрім того, у Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.

Зазначається, що Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Вторгнення Росії до України
Новини
Скандал із НАБУ та САП: чи втратить Україна підтримку Заходу
Скандал із НАБУ та САП: чи втратить Україна підтримку Заходу
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті