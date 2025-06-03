Росіяни вдарили по поштовому терміналу під Харковом: у ДСНС показали наслідки

Обстріли Харківщини

Нагадаємо, вчора, 2 червня, ранок на Харківщині розпочався під вибухи - регіон атакували дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу постраждали мирні жителі.

Мер міста Ігор Терехов показав наслідки прильоту балістики в житловому районі. На місці влучання - дві великі вирви.

Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Інша - у дорогу за кілька десятків метрів від школи.

У ніч на 1 червня російські війська здійснили масовану атаку на Харківщину. Під удар потрапили три міста та два села. Ворог застосував 13 дронів. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Перед тим російська армія атакувала КАБами два села у Харківській області 31 травня. Троє людей поранені.