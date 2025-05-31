Росія атакувала два села авіабомбами в Харківській області: є постраждалі

Російська армія атакувала КАБами два села у Харківській області 31 травня. Троє людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

На місці "прильотів", за даними Синєгубова, працюють екстрені служби, а медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Обстріли Харкова і області

Про вибухи у Харківській області голова ОВА повідомив голова ОВА близько 11:40.

"Жителі деяких районів Харкова чули вибухи. Інформація перевіряється. На цю хвилину інформації щодо потерпілих не надходило", - розповів він.

Трохи пізніше мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста.

Додамо, що вибухи в Харкові лунали і в ніч на 31 травня. Пізніше стало відомо, що через атаку БпЛА у Харкові спалахнули пожежі, є постраждалий.

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