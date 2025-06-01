РФ масовано атакувала дронами одразу три райони Харківської області: є постраждала
Росіяни масовано атакували три міста і два села у Харківській області в ніч на 1 червня. Окупанти запустили 13 дронів, є постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Вночі ворог здійснив масований обстріл Ізюмського, Лозівського та Куп'янського районів, застосувавши 13 БпЛА типу "Герань-2", - розповів він.
Пошкодження, за словами глави ОВА зафіксовані в кількох містах та селах. А саме:
- м. Балаклія. Влучання БпЛА в землю поряд з приватним будинком. Пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний одноповерховий будинок та автомобіль.
- м. Лозова. Внаслідок влучання БпЛА горіла покрівля майстерні навчального закладу. Постраждала жінка, зазнавши гострої реакції на стрес. Також пошкоджено скління вікон гуртожитку, кафе та багатоквартирного будинку.
- с. Великий Бурлук. Внаслідок влучання БпЛА спалахнув другий поверх адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон в будівлі Великобурлуцької селищної ради та автомобіль.
- м. Ізюм. Внаслідок влучання БпЛА горіла складська будівля.
- с. Бунакове. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено ЛЕП.
Атака РФ по Україні
В ніч на 1 червня росіяни атакували Україну дронами. Також в Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики.
В Києві кілька разів лунали вибухи. В столиці також працювала ППО.
На цей час також відомо, що російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.
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