РФ масовано атакувала дронами одразу три райони Харківської області: є постраждала

Росіяни масовано атакували три міста і два села у Харківській області в ніч на 1 червня. Окупанти запустили 13 дронів, є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Пошкодження, за словами глави ОВА зафіксовані в кількох містах та селах. А саме:

"Вночі ворог здійснив масований обстріл Ізюмського, Лозівського та Куп'янського районів, застосувавши 13 БпЛА типу "Герань-2", - розповів він.

Атака РФ по Україні

В ніч на 1 червня росіяни атакували Україну дронами. Також в Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики.

В Києві кілька разів лунали вибухи. В столиці також працювала ППО.

На цей час також відомо, що російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

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