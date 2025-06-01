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РФ масовано атакувала дронами одразу три райони Харківської області: є постраждала

Харківська область, Неділя 01 червня 2025 08:26
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РФ масовано атакувала дронами одразу три райони Харківської області: є постраждала Фото: РФ масовано атакувала дронами одразу три райони Харківської області (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни масовано атакували три міста і два села у Харківській області в ніч на 1 червня. Окупанти запустили 13 дронів, є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вночі ворог здійснив масований обстріл Ізюмського, Лозівського та Куп'янського районів, застосувавши 13 БпЛА типу "Герань-2", - розповів він.

Пошкодження, за словами глави ОВА зафіксовані в кількох містах та селах. А саме:

  • м. Балаклія. Влучання БпЛА в землю поряд з приватним будинком. Пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний одноповерховий будинок та автомобіль.
  • м. Лозова. Внаслідок влучання БпЛА горіла покрівля майстерні навчального закладу. Постраждала жінка, зазнавши гострої реакції на стрес. Також пошкоджено скління вікон гуртожитку, кафе та багатоквартирного будинку.
  • с. Великий Бурлук. Внаслідок влучання БпЛА спалахнув другий поверх адмінбудівлі. Пошкоджено скління вікон в будівлі Великобурлуцької селищної ради та автомобіль.
  • м. Ізюм. Внаслідок влучання БпЛА горіла складська будівля.
  • с. Бунакове. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено ЛЕП.

Атака РФ по Україні

В ніч на 1 червня росіяни атакували Україну дронами. Також в Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики.

В Києві кілька разів лунали вибухи. В столиці також працювала ППО.

На цей час також відомо, що російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

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