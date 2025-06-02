Комбінована атака на Харків і область: що відомо про наслідки (фото)
Ранок на Харківщині розпочався під вибухи - регіон атакували дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу постраждали мирні жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Обстріл Харкова
У Харкові під удар потрапив Холодногірський район - ворожі БпЛА знищили складське приміщення приватного підприємства, пошкодили житлові будинки. Там постраждали шестеро людей, серед яких дитина. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу постраждалим.
У Київському районі міста вибухи балістичних ракет пошкодили фасади і вікна житлових багатоповерхівок, гуртожитки і транспортну інфраструктуру. Постраждалих, за попередніми даними, немає.
Удар по Харківській області
У Чугуєві атака дронів спричинила пожежу та руйнування складської будівлі, яка не експлуатувалася. Також попередньо обійшлося без жертв.
"До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалися підрозділи ДСНС, включно з піротехнічними розрахунками", - йдеться в повідомленні.
Фото: наслідки удару по Харківській області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Удари по Україні 2 червня
У ніч на 2 червня в Харкові кілька разів оголошували повітряну тривогу. Мер міста Ігор Терехов показав наслідки прильоту балістики в житловому районі. На місці влучання - дві великі вирви.
Загалом РФ випустила по Україні 80 дронів, атакувала 3 балістичними ракетами та крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО збили 15 ворожих дронів, ще 37 - локально втрачені/пригнічені РЕБ.
Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) і безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 1 червня ворог випустив рекордні 472 дрони.