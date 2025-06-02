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Комбінована атака на Харків і область: що відомо про наслідки (фото)

Харків, Понеділок 02 червня 2025 11:59
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Комбінована атака на Харків і область: що відомо про наслідки (фото) Фото: наслідки обстрілу Харківської області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Україна

Ранок на Харківщині розпочався під вибухи - регіон атакували дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу постраждали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Обстріл Харкова

У Харкові під удар потрапив Холодногірський район - ворожі БпЛА знищили складське приміщення приватного підприємства, пошкодили житлові будинки. Там постраждали шестеро людей, серед яких дитина. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу постраждалим.

У Київському районі міста вибухи балістичних ракет пошкодили фасади і вікна житлових багатоповерхівок, гуртожитки і транспортну інфраструктуру. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Удар по Харківській області

У Чугуєві атака дронів спричинила пожежу та руйнування складської будівлі, яка не експлуатувалася. Також попередньо обійшлося без жертв.

"До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалися підрозділи ДСНС, включно з піротехнічними розрахунками", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки удару по Харківській області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Удари по Україні 2 червня

У ніч на 2 червня в Харкові кілька разів оголошували повітряну тривогу. Мер міста Ігор Терехов показав наслідки прильоту балістики в житловому районі. На місці влучання - дві великі вирви.

Загалом РФ випустила по Україні 80 дронів, атакувала 3 балістичними ракетами та крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО збили 15 ворожих дронів, ще 37 - локально втрачені/пригнічені РЕБ.

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно вдається до обстрілів України. Для атак ворог застосовує ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) і безпілотні літальні апарати (БпЛА). До атак дронами терористи вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 1 червня ворог випустив рекордні 472 дрони.

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