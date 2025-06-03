Россияне ударили по почтовому терминалу под Харьковом: в ГСЧС показали последствия

В ночь на 3 июня российские беспилотники атаковали пригород Харькова. Одним из объектов удара стал почтовый терминал, на территории которого вспыхнул крупный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram и пресс-службу Новой почты.
По данным чрезвычайников, возгорание охватило два складских здания и несколько контейнеров на общей площади около 3000 квадратных метров. К тушению были привлечены подразделения ГСЧС и местная пожарная команда.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Спасатели локализовали огонь и ликвидировали последствия обстрела.
Фото: последствия удара по почтовому терминалу в Харьковской области (/t.me/dsns_telegram)
В "Новой почте" сообщили, что утром под атакой врага оказался их терминал.
"В результате атаки врага "шахедами" разрушена часть сортировочного терминала Новой почты на Харьковщине. Никто из наших коллег не пострадал. Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении компании в Тelegram.
В "Новой почте" также добавили, что связываются с клиентами, чьи посылки были уничтожены относительно компенсации.
Напомним, вчера, 2 июня, утро на Харьковщине началось под взрывы - регион атаковали дронами-камикадзе и баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали мирные жители.
Мэр города Игорь Терехов показал последствия прилета баллистики в жилом районе. На месте попадания - две большие воронки.
Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады. Другая - в дорогу в нескольких десятках метров от школы.
В ночь на 1 июня российские войска осуществили массированную атаку на Харьковскую область. Под удар попали три города и два села. Враг применил 13 дронов. В результате обстрела один человек получил ранения.
Перед тем российская армия атаковала КАБами два села в Харьковской области 31 мая. Три человека ранены.