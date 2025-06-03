ua en ru
Вт, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни вдарили по поштовому терміналу під Харковом: у ДСНС показали наслідки

Харків, Вівторок 03 червня 2025 09:07
UA EN RU
Росіяни вдарили по поштовому терміналу під Харковом: у ДСНС показали наслідки Фото: наслідки удару по поштовому терміналу у Харківській області (/t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 3 червня російські безпілотники атакували передмістя Харкова. Одним з об'єктів удару став поштовий термінал, на території якого спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.

За даними надзвичайників, займання охопило дві складські будівлі та кілька контейнерів на загальній площі близько 3000 квадратних метрів. До гасіння були залучені підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Рятувальники локалізували вогонь і ліквідували наслідки обстрілу.

Фото: наслідки удару по поштовому терміналу у Харківській області (/t.me/dsns_telegram)

Обстріли Харківщини

Нагадаємо, вчора, 2 червня, ранок на Харківщині розпочався під вибухи - регіон атакували дронами-камікадзе та балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу постраждали мирні жителі.

Мер міста Ігор Терехов показав наслідки прильоту балістики в житловому районі. На місці влучання - дві великі вирви.

Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади. Інша - у дорогу за кілька десятків метрів від школи.

У ніч на 1 червня російські війська здійснили масовану атаку на Харківщину. Під удар потрапили три міста та два села. Ворог застосував 13 дронів. Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Перед тим російська армія атакувала КАБами два села у Харківській області 31 травня. Троє людей поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Жертва у Чернігові, руйнування в Одесі та Харкові: все про наслідки нічної атаки дронів
Жертва у Чернігові, руйнування в Одесі та Харкові: все про наслідки нічної атаки дронів
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар