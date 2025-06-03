Росіяни вдарили по поштовому терміналу під Харковом: у ДСНС показали наслідки

Фото: наслідки удару по поштовому терміналу у Харківській області (/t.me/dsns_telegram)

В ніч на 3 червня російські безпілотники атакували передмістя Харкова. Одним з об'єктів удару став поштовий термінал, на території якого спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Telegram.

За даними надзвичайників, займання охопило дві складські будівлі та кілька контейнерів на загальній площі близько 3000 квадратних метрів. До гасіння були залучені підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Рятувальники локалізували вогонь і ліквідували наслідки обстрілу. Фото: наслідки удару по поштовому терміналу у Харківській області (/t.me/dsns_telegram)