UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Росіяни знають": Рютте заявив, що в НАТО готові до дій у відповідь на провокації

Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація знає про те, що НАТО не буде вагатись з відповіддю на провокації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, пише The Guardian.

"Росіяни знають... що в разі необхідності ми не будемо вагатися", - заявив він.

Коли у нього запитали щодо Данії та Норвегії про те, що НАТО може зробити у відповідь на інциденти з невідомими дронами та літаками.

У відповідь він повторив свою попередню позицію, що ще зарано говорити про причини збою і що НАТО вже продемонструвало в попередніх інцидентах, що "буде діяти рішуче і швидко".

Провокації Росії

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна. У відповідь МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного РФ для висловлення протесту.

Уряд країни також звернувся до союзників по НАТО з проханням провести консультації за статтею 4 - востаннє така процедура відбувалася після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня. Попри очевидні факти, Москва заперечила будь-яке порушення свого повітряного простору.

Сьогодні ж у Норвегії заявили, що Російська Федерація цього року тричі порушувала повітряний простір країни. Порушення тривали від однієї до чотирьох хвилин.

Також днями у Данії було зупинено роботу міжнародного аеропорту Копенгагена через появу кількох дронів у повітряному просторі. А в Осло, столиці Норвегії, було закрито аеропорт "Гардермуен". Причина - фіксація невідомих дронів.

Також у НАТО заявили, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є частиною безвідповідальної поведінки РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОМарк Рютте