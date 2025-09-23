ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Норвегія заявила про три порушення повітряного простору літаками РФ

Вівторок 23 вересня 2025 14:53
UA EN RU
Норвегія заявила про три порушення повітряного простору літаками РФ Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація цього року тричі порушувала повітряний простір Норвегії. Порушення тривали від однієї до чотирьох хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, уряд Норвегії приєднався до засудження порушення Росією повітряного простору Естонії минулого тижня. Про це йдеться в окремій заяві, опублікованій після сьогоднішнього засідання НАТО.

За даними норвезького уряду, Росія тричі порушувала норвезький повітряний простір протягом весни та літа цього року.

"Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Він додав, що два інциденти сталися над морем на північний схід від Варде у квітні та серпні, а третій - над незаселеною територією вздовж сухопутного кордону в Східному Фіннмарку в липні.

Відомо, що порушення кордону - за участю винищувачів SU-24, SU-33 і літаків L410 Turbolet - тривали від однієї до чотирьох хвилин. Наразі Норвегія не може визначити, чи були вони навмисними, чи "спричиненими навігаційними помилками".

"Незалежно від причини, це неприйнятно, і ми чітко дали це зрозуміти російській владі", - сказав Стьоре.

Провокації Росії

19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії поблизу Таллінна, перебуваючи в ньому близько 12 хвилин.

У зв’язку з цим МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту, а уряд звернувся до союзників по НАТО із запитом на консультації за статтею 4 - востаннє це відбувалося після атаки дронів РФ на Польщу 10 вересня. Попри очевидні факти, Москва заперечила вторгнення своїх літаків у небо Естонії.

Ба більше, у ніч на 22 вересня у Данії зупиняли роботу міжнародного аеропорту Копенгагена через появу кількох дронів у повітряному просторі. Також у столиці Норвегії, Осло, був повністю закритий аеропорт "Гардермуен". Причиною стала фіксація невідомих дронів.

Сьогодні НАТО заявило, що порушення російськими літаками повітряного простору Естонії є частиною безвідповідальної поведінки РФ. Союзники наголосили: їхня відповідь і надалі буде жорсткою.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Норвегія
Новини
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує