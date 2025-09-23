ua en ru
"Россияне знают": Рютте заявил, что в НАТО готовы к действиям в ответ на провокации

Вторник 23 сентября 2025 15:58
UA EN RU
"Россияне знают": Рютте заявил, что в НАТО готовы к действиям в ответ на провокации Фото: Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация знает о том, что НАТО не будет колебаться с ответом на провокации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, пишет The Guardian.

"Россияне знают... что в случае необходимости мы не будем колебаться", - заявил он.

Когда у него спросили относительно Дании и Норвегии о том, что НАТО может сделать в ответ на инциденты с неизвестными дронами и самолетами.

В ответ он повторил свою предыдущую позицию, что еще рано говорить о причинах сбоя и что НАТО уже продемонстрировало в предыдущих инцидентах, что "будет действовать решительно и быстро".

Провокации России

19 сентября российские истребители МиГ-31 на 12 минут нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи Таллинна. В ответ МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ для выражения протеста.

Правительство страны также обратилось к союзникам по НАТО с просьбой провести консультации по статье 4 - последний раз такая процедура происходила после атаки российских дронов на Польшу 10 сентября. Несмотря на очевидные факты, Москва отрицает любое нарушение своего воздушного пространства.

Сегодня же в Норвегии заявили, что Российская Федерация в этом году трижды нарушала воздушное пространство страны. Нарушения продолжались от одной до четырех минут.

Также на днях в Дании была остановлена работа международного аэропорта Копенгагена из-за появления нескольких дронов в воздушном пространстве. А в Осло, столице Норвегии, был закрыт аэропорт "Гардермуен". Причина - фиксация неизвестных дронов.

Также в НАТО заявили, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения РФ.

