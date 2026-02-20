Росіяни знайшли заміну для Starlink: але вона може вийти їм боком

Заступник командира відділення комунікацій 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Дісней" пояснив, що у росіян почалася паніка після того, як їм заблокували Starlink. Вони втратили основний фронтовий засіб зв'язку.

"Почалася певна паніка, почалася певна суєта.Вони на деякий час навіть припинили якісь рухи, якісь дії, оскільки не контролювали ситуацію й не могли далі нормально виходити на зв’язок зі своїми підрозділами, щоб пояснювати, які дії їм далі виконувати", - сказав він.

Проте росіяни мають власний супутниковий зв'язок. Вони почали максимально швидко перекидати його на фронт, але їхнє обладнання суттєво відрізняється від "старлінків" - воно велике та вразливе.

Військовий пояснив, що Starlink останньої генерації дуже маленький, його можна розмістити непомітно. А супутникові тарілки дуже великі, та повинні розміщуватися на висоті.

"Супутникові тарілки в них дуже величезні. Супутникова тарілка, яку використовують росіяни, має бути велика й має висіти десь зверху дерев, щоб нічого її не прикривало і щоб вона могла отримувати сигнал від їхніх супутників. Таким чином, їхній супутниковий зв’язок помітніший", - зазначив він.

За словами "Діснея", росіяни два роки тому намагалися використовувати такий зв'язок, але тарілки знищувалися. Тому ворог перейшов на Starlink. Зараз росіяни повернуться до "старих шляхів". В якомусь сенсі це навіть гарно.

"Ми будемо більше розуміти, де сидять їхні пілоти, де перебувають їхні командири і будемо їх знищувати, знищувати і знищувати", - резюмував військовий.