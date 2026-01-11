Росіяни не зможуть поновити доступ до Куп'янська в потрібні для них терміни, - Трегубов

Трегубов повідомив, що, за попередніми оцінками, у Куп'янську перебувало близько 80 російських військових, однак їхня чисельність поступово зменшується.

"Зачистка проводиться обережно, щоб не наражати на небезпеку ані українських військових, які ще залишаються в місті, ані тих, хто безпосередньо виконує ці завдання. Особливої потреби форсувати цей процес зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни", - розповів він.

За словами речника, втрата Куп’янська та Куп’янська-Вузлового позбавляє РФ можливості використовувати важливий залізничний вузол і фактично унеможливлює подальший наступ у цьому напрямку.