Росіяни не зможуть поновити доступ до Куп'янська в потрібні для них терміни, - Трегубов

Російські війська втрачають контроль над Куп’янськом Харківської області і не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
Трегубов повідомив, що, за попередніми оцінками, у Куп'янську перебувало близько 80 російських військових, однак їхня чисельність поступово зменшується.
"Зачистка проводиться обережно, щоб не наражати на небезпеку ані українських військових, які ще залишаються в місті, ані тих, хто безпосередньо виконує ці завдання. Особливої потреби форсувати цей процес зараз немає, бо вже очевидно, що росіяни не зможуть поновити доступ до міста в потрібні для них терміни", - розповів він.
За словами речника, втрата Куп’янська та Куп’янська-Вузлового позбавляє РФ можливості використовувати важливий залізничний вузол і фактично унеможливлює подальший наступ у цьому напрямку.
Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що росіяни посилюють тиск у Куп’янському районі, однак їхні спроби проникнути безпосередньо в місто завершуються провалом. Українські сили оборони повністю контролюють ситуацію та зривають інфільтраційні дії противника.
При цьому російська армія різко посилила авіаційні удари на Куп’янському та Лиманському напрямках, намагаючись витіснити українські підрозділи з лівого берега.
За словами Трегубова, такими діями противник прагне переломити ситуацію на цій ділянці фронту.
Він також нагадав, що Угруповання об’єднаних сил уже спростовувало інформаційні вкиди російської пропаганди про нібито встановлення контролю над Куп’янськом.
Трегубов зазначив, що операція з повного очищення міста від залишків російських сил може тривати ще кілька тижнів, оскільки в Куп’янську досі діють окремі групи окупантів.
Водночас російські війська посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі річки Оскіл поблизу Куп’янська. Попри спроби переправи через кригу, українські сили утримують ситуацію під контролем.