Россияне не смогут восстановить доступ к Купянску в нужные для них сроки, - Трегубов

Фото: россияне не смогут восстановить доступ к Купянску в нужные для них сроки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

Трегубов сообщил, что, по предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.

"Зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинских военных, которые еще остаются в городе, ни тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Особой необходимости форсировать этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки", - рассказал он.

По словам спикера, потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает РФ возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.

 

Бои за Купянск

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что россияне усиливают давление в Купянском районе, однако их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. Украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.

При этом российская армия резко усилила авиационные удары на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь вытеснить украинские подразделения с левого берега.

По словам Трегубова, такими действиями противник стремится переломить ситуацию на этом участке фронта.

Он также напомнил, что Группировка объединенных сил уже опровергала информационные вбросы российской пропаганды о якобы установлении контроля над Купянском.

Трегубов отметил, что операция по полной очистке города от остатков российских сил может продолжаться еще несколько недель, поскольку в Купянске до сих пор действуют отдельные группы оккупантов.

В то же время российские войска усилили давление на позиции ВСУ на восточном берегу реки Оскол вблизи Купянска. Несмотря на попытки переправы через лед, украинские силы удерживают ситуацию под контролем.

