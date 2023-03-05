Росіяни не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут, - ISW

Російські окупанти продовжують здійснювати наступальні операцій поблизу Бахмута. Проте, найближчим часом їм не вдасться ні оточити, ні захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що 4 березня загарбники провели одну обмежену атаку та вкотре зазнали невдачі.

"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК "Вагнер" залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі", - мовиться у звіті ISW.

Як підкреслюють фахівці, те, що ворог постійно намагається проводити штурми, не означає, що йому вдасться найближчим часом оточити Бахмут чи тим більше захопити місто .

В Інституті вивчення війни також пояснюють, що українські сили надалі можуть утримувати свої позиції в Бахмуті, а навіть якщо раптом вирішать відійти з міста, то зможуть зробити це контрольовано й точно не потраплять в оточення.

"Російські окупанти зазнають значних втрат під час просування (у районі Бахмута - ред). А оцінка українців стосовно того, що вони зможуть змусити атаки РФ завершитися поблизу їхніх поточних позицій, збалансована з ризиком втрати доступу до основних шляхів відведення, ймовірно, керуватиме рішенням залишитися або відступити", - додали аналітики.

Ключові висновки ISW: