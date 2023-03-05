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Росіяни не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут, - ISW

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Неділя 05 березня 2023 04:47
Росіяни не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут, - ISW Фото: Росіяни не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти продовжують здійснювати наступальні операцій поблизу Бахмута. Проте, найближчим часом їм не вдасться ні оточити, ні захопити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що 4 березня загарбники провели одну обмежену атаку та вкотре зазнали невдачі.

"Українські офіційні особи повторили, що українські сили контролюють ситуацію в Бахмуті, але відзначили, що обставини стають дедалі складнішими, і що ПВК "Вагнер" залучила свої найпередовіші та підготовлені елементи до штурмових операцій у цьому районі", - мовиться у звіті ISW.

Як підкреслюють фахівці, те, що ворог постійно намагається проводити штурми, не означає, що йому вдасться найближчим часом оточити Бахмут чи тим більше захопити місто.

В Інституті вивчення війни також пояснюють, що українські сили надалі можуть утримувати свої позиції в Бахмуті, а навіть якщо раптом вирішать відійти з міста, то зможуть зробити це контрольовано й точно не потраплять в оточення.

"Російські окупанти зазнають значних втрат під час просування (у районі Бахмута - ред). А оцінка українців стосовно того, що вони зможуть змусити атаки РФ завершитися поблизу їхніх поточних позицій, збалансована з ризиком втрати доступу до основних шляхів відведення, ймовірно, керуватиме рішенням залишитися або відступити", - додали аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Росіяни, можливо, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування просигналізувало, що швидше відступить, ніж піде на ризик оточення.
  • Повідомляється, що китайський уряд розсердився на Кремль через оприлюднення переговорів про продаж зброї.
  • Голова комітету з оборони державної думи РФ Андрій Картапалов закликав російські компанії купувати власні системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників.
  • За повідомленнями, ПВК "Вагнер" відкрила щонайменше три нові рекрутингові центри в російських спортивних клубах у період з 2 по 4 березня, можливо, з метою розширення персональної бази "Вагнер" після втрати можливості вербувати ув'язнених.
  • Російські війська проводили наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжили спроби оточити Бахмут та наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області.
  • Українські джерела продовжують повідомляти, що російські війська намагаються створити умови для наступальних операцій на півдні України.
  • Глава Чечні Рамзан Кадиров намагається посилити чеченський вплив у Росії шляхом популяризації чеченського спецназу та молодіжної політики.
  • Російські окупанти посилюють правоохоронні заходи на захоплених територіях.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що відводу військ з Бахмута немає, відбувається контрольована ротація.

До слова, військові оцінюють ситуацію в Бахмуті як складну та напружену, Силам оборони в місто направили підкріплення, а рішення його утримувати назвали стратегічним.

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