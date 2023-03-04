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Відводу військ з Бахмута немає, відбувається ротація, - Череватий

Новость на русском →
Бахмут, Субота 04 березня 2023 23:24
Відводу військ з Бахмута немає, відбувається ротація, - Череватий Фото: Масового відводу військ з Бахмута не відбувається (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Українські сили продовжують контролювати місто Бахмут Донецької області - масового відводу військ звідти не відбувається.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Череватого, бої в Бахмуті ведуться здебільшого на околицях, а саме місто контролюється Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією.

"Масового відведення українських військ також не відбувається", - наголосив Череватий.

Він також зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті.

Станом на суботу, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.

"Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також 9 бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень", - повідомив Череватий.

За останню добу понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, а троє потрапили у полон.

Нагабаємо, що Бахмут залишається пріоритетною ціллю для ворога. Але досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону і надалі чинити опір, попри те, що противник завдає шкоди інфраструктурі в районі міста.

Військові оцінюють ситуацію в Бахмуті як складну та напружену, Збройним силам в місто направили підкріплення, а рішення утримувати місто назвали стратегічним.

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